Ladre tra gli scaffali | cosmetici e profumi nascosti nella pancera artigianale

Due donne sono state sorprese ieri mentre rubavano cosmetici e profumi tra gli scaffali di un negozio. Sembravano clienti normali, ma si sono dimostrate rapide e decise nel nascondere i prodotti sotto ai vestiti. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un colpo isolato o di un'operazione più vasta.

Sembravano normali clienti, ma non era così. Due donne, infatti, con estrema velocità nascondevano sotto ai vestiti cosmetici e profumi. L'inganno, però, è stato scoperto dagli agenti che le hanno arrestate. I fatti sono accaduti nella zona di Tivoli. In un negozio hanno fatto la loro comparsa una 28enne e una 30enne, entrambe romene. All'apparenza non hanno destato sospetti. E ciò deve essere servito per farle sembrare “invisibili” mentre occultavano la merce sotto ai propri abiti. Eppure, quei movimenti hanno cominciato a essere sospetti e ciò ha spinto il titolare il negozio a contattare le forze dell'ordine.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Ladre Scaffali

I profumi e i cosmetici rappresentano doni significativi, capaci di esprimere emozioni e cura personale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ladre Scaffali

Argomenti discussi: In chiesa sparisce la cassetta delle offerte, a Macerata coppia perugina incastrata dalle spycam; Benetton, assalto notturno dei ladri al negozio di San Bortolo: spariti vestiti e accessori; Frosinone – Furto da Action, ladri in fuga con il bottino: arriva la polizia.

TIVOLI – Sotto il vestito… la refurtiva: ladre con la pancera beccate da OviesseNascondevano la refurtiva all’interno di una pancera artigianale celata sotto gli abiti. Così lunedì 26 gennaio gli agenti dell’Ufficio Volanti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato due donne ro ... tiburno.tv

Benetton, assalto notturno dei ladri al negozio di San Bortolo: spariti vestiti e accessoriVENEZIA - Per rendersi conto del furto subito hanno dovuto aprire le porte e accendere le luci, così da vedere gli scaffali sottosopra e i vestiti abbandonati sul pavimento. Da ... ilgazzettino.it

L'episodio è avvenuto a Collecchio, le due giovani invece di imparare il mestiere si sono dedicate allo svuotamento degli scaffali - facebook.com facebook