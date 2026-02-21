Professionisti contro la violenza Nuovo incontro
Prosegue il percorso del progetto " Sentinelle nelle professioni ", promosso da Confartigianato Imprese Grosseto e Soroptimist International d’Italia, nato con l’obiettivo di costruire una rete diffusa di professioniste e professionisti capaci di riconoscere i segnali della violenza di genere e orientare le persone verso i servizi di supporto presenti sul territorio. Dopo i primi appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e alla formazione, il progetto continua con una nuova iniziativa aperta al pubblico lunedì alle 14.30 all’ex chiesa Sant’Antonio. Si terrà l’incontro formativo " Sentinelle nelle Professioni – Contro la violenza ", organizzato in collaborazione con il Soroptimist Club di Orbetello Costa d’Argento.🔗 Leggi su Lanazione.it
Violenza su donne: incontro Pd-Fondazione Iotti a 30 anni da legge contro violenza sessualeRoma, 13 febbraio - Il Pd e la Fondazione Iotti si sono incontrati oggi per ricordare i trent’anni dalla legge contro la violenza sessuale, un evento che mira a riflettere sul passaggio da un’applicazione stretta del reato alla promozione di una cultura del consenso.
Avellino, l'incontro sulla riforma della legge contro la violenza sulle donneVenerdì 13 febbraio, ad Avellino, si terrà un incontro pubblico dedicato alla riforma della legge contro la violenza sulle donne.
Giornata contro la violenza sulle donne. Federsanità Anci: Necessario il contributo del medico competente per la formazione dei professionisti che aiutano le vittimeIl contributo del medico competente, introdotto dal Testo Unico sulla salute e Sicurezza Sul Lavoro, non può mancare all'interno del percorso di formazione di quei professionisti chiamati ad aiutare ... quotidianosanita.it
16 febbraio/ Lurate Caccivio/ Iniziative sulla violenza contro le donne Lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 20:30 allo Spazio Volta di Lurate Caccivio alcuni professionisti che hanno a che fare giornalmente con bambini giovani e adulti ci guideranno in una riflessi - facebook.com facebook