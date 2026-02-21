Processo Rigopiano il pg Barlucchi | Come alla Fiera dell' est
Il sostituto procuratore di Perugia ha confrontato le responsabilità tra i vari enti durante il processo di appello bis sulla tragedia del Rigopiano, riferendosi a un episodio della Fiera dell’est per illustrare il concetto di confusione tra le competenze. La sua analisi si concentra sulle difficoltà di coordinamento e sulla gestione dell’emergenza. La discussione si concentra anche sulla mancata prevenzione e sui ritardi nelle decisioni operative. La discussione prosegue con l’esame dei documenti ufficiali.
Processo d'appello bis per la strage del 18 gennaio 2017. Il sostituto procuratore di Perugia cita Branduardi per spiegare il rimpallo di responsabilità tra enti.
Processo Rigopiano, perché il pg di Perugia ha citato la canzone di Branduardi, alla fiera dell’estQuesta mattina a Perugia, durante il processo Rigopiano, il pubblico ministero ha citato una canzone di Branduardi per spiegare il suo errore.
