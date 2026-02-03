Processo Rigopiano perché il pg di Perugia ha citato la canzone di Branduardi alla fiera dell’est

Questa mattina a Perugia, durante il processo Rigopiano, il pubblico ministero ha citato una canzone di Branduardi per spiegare il suo errore. Dopo aver rivisto le prove, ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto l’assoluzione di Sabatino Belmaggio. In pochi secondi, il magistrato ha cambiato direzione e deciso di chiudere il capitolo con una richiesta di assoluzione.

Perugia, 3 febbraio 2026 - Sei secondi: bastano sei secondi al sostituto procuratore generale di Perugia Paolo Barlucchi per dire: "Mi sono sbagliato, chiedo l'assoluzione di Sabatino Belmaggio". C'è silenzio nell'aula degli affreschi di Perugia, è lunedì 2 febbraio e la procura generale sta replicando alle difese dei 10 imputati nel processo d'appello bis per la strage di Rigopiano. Chiesta la conferma delle condanne per gli altri 9: 5 regionali, due provinciali e altrettanti comunali. Una lunga replica, quella del sostituto pg, che parla per 5 ore.

