Virtus missione Europa Dusko alla Fiera dell’Est
L’Europa chiama, la Virtus vuole rispondere. Il campionato di serie A è fermo per gli impegni della Nazionale, così ecco l’Eurolega che propone due confronti consecutivi alla Fiera. Si comincia venerdì, contro Dubai. La squadra di Dusko Ivanovic, prima nel campionato italiano, insieme con Brescia, vuole proseguire il suo cammino. Vincere le prossime due gare interne – e fin qui, la Virtus, quando si è giocato al PalaDozza non ha mai sbagliato – significherebbe rientrare nelle posizioni che assicurano i play-in. Che sarebbe un risultato di tutto rispetto per una squadra che a giugno ha vinto lo scudetto numero 17, ma che in giro per il Vecchio Continente ha fatto veramente fatica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
MISSIONE RISCATTO, LA VIRTUS ATTENDE IL COSMANO FOGGIA I biancazzurri vogliono tornare subito a far punti Cancellare l’opaca prova di Noicattaro e riscattare un momento di flessione per riprendere la marcia verso l’obiettivo salvezza. Idee ch - facebook.com Vai su Facebook
ASD Virtus Bovisio M (@VirtusBovisio) / Posts / X Vai su X
La Virtus Bologna si affida al sergente Dusko Ivanovic - L'allenatore montenegrino sostituisce il dimissionario Luca Banchi alla guida delle Vu nere. Da ilfoglio.it
Dusko Ivanovic alla Virtus Bologna, chi è il nuovo allenatore: la coda di cavallo, i metodi da sergente di ferro - Il 21 ottobre 2023 Dusko Ivanovic, classe 1957, montenegrino di Bijelo Polje, fu esonerato dal ruolo di allenatore della Stella Rossa Belgrado. Segnala corriere.it
Virtus Bologna, Dusko Ivanovic rinnova: allenatore confermato fino al 2026 - A dare la notizia è stato il patron bianconero Massimo Zanetti in conferenza stampa: "Confermo di aver firmato il contratto con il nostro coach anche ... Da sport.sky.it