L’Europa chiama, la Virtus vuole rispondere. Il campionato di serie A è fermo per gli impegni della Nazionale, così ecco l’Eurolega che propone due confronti consecutivi alla Fiera. Si comincia venerdì, contro Dubai. La squadra di Dusko Ivanovic, prima nel campionato italiano, insieme con Brescia, vuole proseguire il suo cammino. Vincere le prossime due gare interne – e fin qui, la Virtus, quando si è giocato al PalaDozza non ha mai sbagliato – significherebbe rientrare nelle posizioni che assicurano i play-in. Che sarebbe un risultato di tutto rispetto per una squadra che a giugno ha vinto lo scudetto numero 17, ma che in giro per il Vecchio Continente ha fatto veramente fatica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, missione Europa. Dusko alla Fiera dell’Est