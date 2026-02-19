Previsioni meteo assaggio di primavera in Italia | ecco quando e dove

L’Italia vive un’ondata di caldo anomala a causa di un’alta pressione proveniente dal Nord Africa. Questa situazione porta temperature fino a 22°C in molte regioni, sorprendendo chi si aspettava ancora freddo. Le previsioni indicano che il clima mite si farà sentire già nel fine settimana del 22 febbraio, con giornate soleggiate e poca pioggia. La primavera anticipata si farà notare soprattutto nel Nord e nel Centro, dove il termometro salirà più rapidamente. Molti cittadini si preparano a godersi queste giornate di caldo in anticipo.

L'Italia si prepara a un'anticipazione di primavera: temperature fino a 22°C nel weekend. Un'inattesa svolta meteorologica sta per interessare l'Italia, con un aumento generalizzato delle temperature che porterà a un clima primaverile già nel fine settimana del 22 febbraio. L'anticiclone delle Azzorre, dopo un periodo di assenza, si avvicina alla penisola, promettendo temperature fino a 22°C, soprattutto nelle regioni meridionali, a seguito di una breve perturbazione in arrivo tra giovedì e venerdì. Dalla perturbazione all'alta pressione: il weekend di transizione. Il cambiamento climatico in arrivo non sarà immediato. Dopo la nuova perturbazione che tra giovedì 19 e venerdì 20 vedrà non solo il ritorno della pioggia, ma anche quello della neve sui nostri rilievi, nel weekend arriva uno stop al freddo. Primi tepori. La svolta: quando arrivano i primi tepori Dopo una breve parentesi di bel tempo che si registrerà tra Martedì 17 e Mercoledì 18 Febbraio, tuttavia subito seguita da un nuovo peggioramento atteso tra G. Forte maltempo in arrivo: le previsioni meteo per giovedì 19 febbraio I dettagli, città per città, sull'app di Meteo.it