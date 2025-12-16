Primavera 1 le formazioni ufficiali di Milan-Parma | Renna sceglie Scotti Lontani in panchina
Le formazioni ufficiali di Milan-Parma, valida per la 16ª giornata di Primavera 1, sono state annunciate da Renna e Corrent. Il match si disputerà allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, con alcune scelte di formazione che potrebbero influenzare l'andamento della partita.
Milan-Parma, ecco le scelte ufficiali di Renna e Corrent per il match della 16a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza. Pianetamilan.it
TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA 12ª GIORNATA PRIMAVERA 1 202526
Campionato Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Parma - Parma, gara valida per la 16^ giornata del campionato Primavera 1: MILAN: Longoni; Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta, Perera, Colombo, ... milannews.it
Primavera 1, Cagliari-Inter: formazioni ufficiali: Cavuoti titolare - Gara difficile per i rossoblù di Pisano al Konami Youth Developement Center di Milano nella seconda trasferta consecutiva ... calciocasteddu.it
Primavera del Verona in campo Oggi all'Olivieri arriva la Juventus Formazioni ufficiali e streaming - facebook.com facebook
LIVE - #YouthLeague, #InterLiverpool, le formazioni ufficiali: #Zouin torna in Primavera, confermati #Iddrissou e #Mosconi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.