Primavera 1 le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina | Renna va con la coppia Scotti-Lontani

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, valida per la 20ª giornata del campionato Primavera 1, sono state annunciate da Renna e Galloppa. La partita si terrà allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, con il Milan che schiera Scotti e Lontani come portieri. Di seguito, i dettagli delle scelte delle due squadre in vista di questa importante sfida.

Tra pochi minuti Milan e fiorentina, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 20^ giornata del campionato Primavera 1. Il Milan di Giovanni Renna vuole cancellare la delusione dopo le sconfitte con Parma in Coppa Italia e con il Torino nell'ultimo turno. La Fiorentina di Daniele Galloppa sta vivendo un ottimo momento: prima in classifica, arriva dalla vittoria contro la Juventus. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina Primavera. MILAN (3-5-2): Longoni; Tartaglia, Colombo, Vladimirov; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Cisse, Perera; Scotti, Lontani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina: Renna va con la coppia Scotti-Lontani Leggi anche: Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Renna sceglie Scotti, Lontani in panchina Leggi anche: Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: Renna sceglie Lontani e Scotti davanti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Primavera -Lecce: così in campo; U20 | Fiorentina-Juventus | Le formazioni ufficiali; Primavera: Juventus-Torino, ecco le formazioni; Primavera: le formazioni ufficiali di Palermo-Salernitana. Primavera, Milan-Fiorentina: le formazioni ufficiali della sfida - Il Milan Primavera scende in campo oggi alle ore 14, tra pochi minuti, anticipando la ventesima giornata del campionato di Primavera 1. milannews.it

Primavera – Milan-Fiorentina, ecco le formazioni ufficiali [LIVE VN dalle 14] - Ventesima giornata del Campionato Primavera 1 2025/2026, allo Sportitalia Village di Verano Brianza va in scena Milan- msn.com

Primavera 1, Parma-Cagliari: formazioni ufficiali - Subito fuori mercoledì scorso dalla Coppa Italia vinta nella scorsa stagione, i rossoblù si concentrano solo sulla salvezza ancora da ottenere ... calciocasteddu.it

| Riprende l'attività ufficiale delle due formazioni Primavera, entrambe impegnate fuori casa. Gli under 16 nazionali attendono il Perugia, mentre Under 15 e Under 17 saranno di scena a Vicenza. Le Under 15 puntano a riscattare la sconfitta d'esordio nel pla - facebook.com facebook

Alle 15 Roma-Cremonese Primavera. Le formazioni. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.