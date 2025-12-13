Renzi ad Atreju clima incandescente tra lapsus e liti con Calderoli e Rampelli Casellati lo bacchetta | Al Senato non vieni mai

Durante Atreju, Matteo Renzi si è confrontato con tensioni e scontri, coinvolgendo figure come Calderoli, Rampelli e Casellati. Tra battibecchi, inviti e critiche, l’ex premier ha espresso le proprie posizioni politiche, evidenziando un clima acceso e incandescente che ha animato la manifestazione.

Matteo Renzi arriva ad Atreju, lancia una stilettata a Elly Schlein per il gran rifiuto alla presenza alla kermesse di FdI, battibecca con Roberto Calderoli sull'Autonomia differenziata, litiga con Elisabetta Casellati, e chiede a Giorgia Meloni di rivedere la legge elettorale inserendo le preferenze. E ricevendo la dura replica di Elisabetta Castellati e Fabio Rampelli. Le parole dell'ex premier e il si al Premierato. Parlando della scelta di Elly Schlein di non venire ad Atreju, l'ex premier ha detto che, "la cosa è molto semplice. Ognuno ha un suo stile. Quando ero presidente del Consiglio ho dialogato con Giorgia Meloni che aveva allora il 3%, ero un po' il mondo alla rovescia".