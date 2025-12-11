Ucraina clima incandescente tra Mosca e l’Europa

Tensione crescente tra Mosca e l’Europa, con il ministro degli Esteri russo che avverte sulle possibili reazioni in caso di dispiegamento di truppe da parte dell’Unione. La situazione si fa sempre più incandescente, alimentando preoccupazioni di escalation nel contesto del conflitto in Ucraina e delle relazioni internazionali.

Clima incandescente tra Mosca e l’Europa con le dure parole del ministro degli Esteri russo, che attacca: siamo pronti a reagire se l’Unione dispiega le sue truppe. Per il presidente russo l’avanzata di Mosca continua. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

