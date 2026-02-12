Lollobrigida leggendaria! Oro-bis nei 5000 metri… per 10 centesimi | il trionfo è da sogno

Francesca Lollobrigida si conferma ancora una volta protagonista delle Olimpiadi. Dopo aver stabilito il record nei 3000 metri, conquista anche l’oro nei 5000 metri in una gara emozionante e combattuta fino all’ultimo centimetro. Ha vinto per soli 10 centimetri, lasciando tutti senza fiato.

Francesca Lollobrigida è da sogno: dopo il trionfo con record olimpico nei 3000 metri, firma l’oro-bis nei 5000 metri al termine di una gara da panico, vinta per appena 10 centimetri. Per l’azzurra si tratta della quarta medaglia olimpica in carriera dopo il primo oro, l’argento di Pechino e il bronzo della Mass Start di quattro anni fa. Rivivi tutta la gara e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Francesca Lollobrigida torna a vincere ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La campionessa italiana di short track, Lollobrigida, conquista anche l’oro nel 5000 metri, aggiungendo un’altra medaglia d’oro alla sua collezione.

