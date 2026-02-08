Milano Cortina 2026 debutto da sogno per l’Italia | oro a Lollobrigida e doppio podio azzurro a Bormio

Milano e Cortina aprono i giochi con un debutto da sogno. L’Italia conquista subito il primo oro con Lollobrigida e mette a segno un doppio podio a Bormio, regalando emozioni ai tifosi e rafforzando la fiducia nelle proprie squadre. La giornata si conclude con i sorrisi degli atleti e le speranze di altre medaglie in arrivo.

Milano e Cortina, 8 febbraio 2026 – Milano Cortina si apre con quei giorni che sembrano durare una vita. Poi arrivano e, in un attimo, diventano memoria collettiva. Neve e ghiaccio tengono insieme luoghi lontani, da Bormio a Rho, e disegnano un filo azzurro che fa esultare e commuove. Lollobrigida, oro e record olimpico nel giorno del compleanno. Il primo squillo è il più prezioso. Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità e lo fa con un tempo da record olimpico, 3:54.28, firmando la prova più importante della sua carriera proprio nel giorno del 35° compleanno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Francesca Lollobrigida conquista il primo oro per l'Italia a Milano Cortina 2026.

Questa sera, a Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano ai Giochi invernali.

Milano Cortina 2026, debutto da sogno per l’Italia: oro a Lollobrigida e doppio podio azzurro a BormioPrima giornata di gare da medaglia e l’Italia si prende la scena: Francesca Lollobrigida è oro nei 3.000 di pattinaggio di velocità con record olimpico, mentre sulla Stelvio di Bormio arrivano argento ... ilfaroonline.it

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 3Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it

MEDAGLIERE – 1ª GIORNATA Olimpiadi Invernali Milano Cortina ITALIA – 1 Oro | 1 Argento | 1 Bronzo NORVEGIA – 1 Oro | 1 Argento | 1 Bronzo GIAPPONE – 1 Oro | 1 Argento | 1 Bronzo SVEZIA – 1 Oro | 1 Argento | 0 Bronzi facebook

MILANO CORTINA | Curling, l'Italia soffre ma supera la Norvegia 6-5 in rimonta. Ultima mano decisiva, Constantini e Mosaner ancora in corsa. #ANSA x.com