Prendersi il tempo non è un lusso | Joline Terranova presenta Con Relax

Joline Terranova ha scelto di lanciare il suo nuovo singolo “Con Relax” in un momento in cui il ritmo frenetico domina la vita di molti. La cantante vuole invitare le persone a prendersi una pausa, sottolineando come il rallentare possa essere una forma di resistenza contro l’ansia e lo stress quotidiano. Con questa canzone, Terranova vuole trasmettere un messaggio di calma e consapevolezza, anche nelle giornate più intense.

Per Joline Terranova, rallentare oggi è un gesto che va oltre la dimensione personale. Con il nuovo singolo “Con Relax”, l’artista trasforma la calma in una forma di resistenza gentile contro la cultura della performance e della velocità a ogni costo. Tra sonorità intense e un testo che invita alla presenza consapevole, il brano mette in discussione l’idea che valga solo chi corre e produce. In questa intervista per La Prima Pagina, Joline Terranova racconta un punto di maturazione del suo percorso: fare musica che non segua soltanto il ritmo esterno, ma anche quello interiore. In “Con Relax” il rallentare non sembra solo una scelta personale, ma quasi un gesto di resistenza: quanto è politico oggi prendersi il proprio tempo? Credo che oggi prendersi il proprio tempo sia un atto profondamente politico, anche se non nel senso tradizionale del termine.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

