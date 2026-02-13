Italiani cambiano priorità | relax affetti e convivialità superano carriera e beni di lusso

Gli italiani, stanchi delle pressioni e delle ambizioni sfrenate, scelgono di mettere al primo posto il tempo con familiari e amici. Secondo un’indagine di AstraRicerche, più di due italiani su tre preferiscono dedicarsi a momenti di relax e convivialità piuttosto che inseguire carriera e beni di lusso. Tra le risposte raccolte, emerge che le occasioni di stare insieme, condividere un pasto o semplicemente rilassarsi, sono diventate il vero tesoro quotidiano. La ricerca rivela anche che questa nuova scala di valori sta cambiando le abitudini di vita e le priorità di molte persone nel Paese.

Il Valore dell’Essere Insieme: Una Nuova Scala di Priorità Scuote la Società Italiana. Un’indagine di AstraRicerche rivela che, per oltre due terzi degli italiani, la qualità del tempo trascorso con le persone care – tra relax, convivialità e intimità – è un valore superiore al successo professionale o al possesso di beni materiali. Lo studio, condotto su un campione di 1.025 persone tra i 18 e i 70 anni, fotografa un crescente desiderio di autenticità e una rivalutazione delle relazioni umane nel panorama sociale italiano. Un Concetto di Valore in Evoluzione. Il significato di “valore” si sta ridefinendo nella società italiana contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su italiani cambiano

William e Kate sono stati visti a Courchevel, dove hanno scelto di passare qualche giorno di relax tra le piste e il lusso.

A gennaio, il mercato del Napoli si caratterizza per cautela e attenzione alle necessità della squadra.

Ultime notizie su italiani cambiano

Cosa pensano gli italiani della sostenibilità?: Un tema importante, ma ci sono altre prioritàCome vivono gli italiani il macrotema della sostenibilità? A questa domanda ha risposto Livio Gigliuto (foto), presidente di Istituto Piepoli e del Consorzio Opinio Italia, ospite anche lui ... quotidiano.net

Sostenibilità sociale, le priorità per gli italiani: salute, lotta alla povertà e lavoro dignitosoQuasi due italiani su tre pensano che il futuro riguardo a benessere, salute e sostenibilità, dipende da fattori economici incontrollabili. In Italia infatti, la sostenibilità sociale ha il volto ... repubblica.it

La strana storia dei cibi che cambiano nome. Come si chiamano a Milano. E fuori. Ora su https://www.milanocittastato.it/food/i-cinque-cibi-italiani-che-a-milano-cambiano-nome/ - facebook.com facebook