Spaccio h24 ville di lusso e spari | così la criminalità ' rom' vuole prendersi il litorale
Il litorale si trasforma in un teatro di tensioni e illegalità, dove spaccio h24, ville di lusso e sparatorie testimoniano l’avanzata di un territorio sotto assedio. Un fortino criminale si erge tra cancelli chiusi e vie interdette, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere di chi sogna un’estate serena e senza paure.
Un vero e proprio fortino dello spaccio con tanto di cancelli all’ingresso a chiudere una strada pubblica. Una roccaforte inviolabile dove una famiglia rom di etnia “Romanì”, tutti di origine italiana, ha messo radici tra case di lusso e negozi aperti H24 per lo smercio di stupefacenti: crack. 🔗 Leggi su Casertanews.it
