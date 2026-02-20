Premio Pierfrancesco Betti | Alessandro Salda VL Pesaro vince l' ottava edizione in Serie A2

Alessandro Salda, dirigente del VL Pesaro, ha vinto l’ottava edizione del Premio Pierfrancesco Betti in Serie A2. La causa del riconoscimento è il suo ruolo decisivo nella crescita della squadra, accompagnato da una gestione efficace e strategie vincenti. Salda ha ricevuto il premio durante una cerimonia a Urbino, davanti a molti colleghi e appassionati di basket. La vittoria testimonia l’apprezzamento per il suo lavoro, che ha contribuito a rafforzare il club in un torneo molto competitivo.

Una delle figure di spicco nel panorama della pallacanestro italiana ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, riconfermando la propria leadership e competenza nel settore. La sua carriera si distingue per successi e collaborazioni con alcune delle più importanti squadre del Paese, dimostrando costantemente capacità di gestione e strategia. Il premio assegnato testimonia il rispetto e la stima di tutto il contesto pallacanestro nazionale, sottolineando l'impatto significativo di questa figura nel corso degli anni. Originario di Reggio Emilia, nato nel 1968, ha iniziato la sua attività nel settore nel 1997, ricoprendo il ruolo di responsabile delle relazioni esterne e ufficio stampa alla Pallacanestro Reggiana.