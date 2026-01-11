Menu fisso 25 euro compresa la cameriera | per il cartello all’ingresso del bar a Fontanafredda riscoppia la bufera

Un cartello presso il Bar Danilo di Fontanafredda, annunciando un menu fisso a 25 euro con servizio incluso, ha suscitato recentemente reazioni contrastanti. Mentre alcuni lo interpretano come un'informazione chiara, altri lo considerano offensivo o inappropriato. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla comunicazione e sulla gestione delle attività commerciali locali, evidenziando differenze di percezione e sensibilità tra clienti e proprietari.

Si è accesa ancora una volta la polemica sul Bar Danilo di Fontanafredda. A far finire nuovamente il bar nella bufera sono i cartelli ritenuti considerati dal proprietario ma che sono ritenuti offensivi da parte di altri osservatori.Sul Messaggero Veneto si legge che a chiederne la rimozione è il.

