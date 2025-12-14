L’Europa ha un problema e non serviva Trump per capirlo | se non ritrova la sua identità non sarà più Europa

L’Europa si trova di fronte a una crisi di identità che rischia di compromettere il suo futuro, come già evidenziato da pensatori del passato. Molto prima delle dichiarazioni di Trump, Oswald Spengler aveva analizzato il declino delle civiltà occidentali, sottolineando l’importanza di ritrovare una propria strada per mantenere il suo ruolo e la sua coesione.

Molto prima, esattamente 107 anni prima delle recenti affermazioni di Trump, Oswald Spengler (1880-1936) pubblicò l’opera Il tramonto dell’Occidente. Era il 1918. Stava per finire la tragica Prima guerra mondiale, di cui furono conseguenza i mari di sangue della Seconda; e la duplice occupazione (a vario titolo!) sovietica e americana. Vero; ma Spengler non si cura di politica contingente, bensì diremmo di metapolitica e metastoria, andando alle radici antropologiche della crisi; e, riecheggiando Giovan Battista Vico (1668-1744), e non dimenticando autori antichi, afferma che ogni civiltà, come un organismo vivente, percorre un ciclo, fino alla decadenza. Secoloditalia.it

