La storia di Tommy, un giovane tifoso della Fiorentina, rappresenta il valore della passione e della fede nel proprio team. Attraverso un semplice cartello e un incontro con i giocatori, il suo gesto diventa simbolo di chi crede e sostiene con convinzione. Questa vicenda, avvenuta a Firenze il 5 gennaio 2026, richiama i sentimenti di appartenenza e il desiderio di condividere emozioni autentiche, restituendo alla tifoseria un senso di comunità e di tradizione.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Quella di Tommy è una storia dal sapore antico. Di sogni e di appartenenza. Perché anche a 7 anni si può dimostrare tanto persino a chi è più grande. Il racconto parte qualche giorno fa, quando emerge l'amore di un bambino - residente in provincia di Lodi - per la Fiorentina. Incondizionato. Puro e semplice. A Tommy poco importa se Kean e compagni sono ultimi in classifica e all'epoca non avevano ancora vinto una partita in campionato. Si diverte a fare il portiere. Il suo punto di riferimento è De Gea, il suo idolo assoluto Dodo. Passione sfrenata per la Fiorentina trasmessa dalla mamma Vania, tanto che Tommy va a scuola ogni giorno vestito con tuta e maglietta della sua squadra del cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, il piccolo Tommy diventa simbolo di chi ci crede. Il cartello inquadrato dalla tv, l’incontro con i giocatori viola

Leggi anche: Tommy, il Piccolo Tifoso della Fiorentina che ha Conquistato i Social: il Sogno di Incontrare Dodo e Diventare come De Gea

Leggi anche: Fiorentina-Verona 1-2, crisi senza fine per i viola ultimi. Giocatori in lacrime

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fiorentina, la scossa e le porte riaperte; FOTO – Il messaggio del piccolo Tommy: “Credere nei sogni, cambia le storie”.

Fiorentina, la scossa e le porte riaperte - Il 2026 viola parte con il botto finale, con quella zampata dell’uomo più discusso della settimana, ma ancora una volta assolutamente imprescindibile per le sorti della stagione ... corrierefiorentino.corriere.it