Fiorentina il piccolo Tommy diventa simbolo di chi ci crede Il cartello inquadrato dalla tv l’incontro con i giocatori viola
La storia di Tommy, un giovane tifoso della Fiorentina, rappresenta il valore della passione e della fede nel proprio team. Attraverso un semplice cartello e un incontro con i giocatori, il suo gesto diventa simbolo di chi crede e sostiene con convinzione. Questa vicenda, avvenuta a Firenze il 5 gennaio 2026, richiama i sentimenti di appartenenza e il desiderio di condividere emozioni autentiche, restituendo alla tifoseria un senso di comunità e di tradizione.
Firenze, 5 gennaio 2026 – Quella di Tommy è una storia dal sapore antico. Di sogni e di appartenenza. Perché anche a 7 anni si può dimostrare tanto persino a chi è più grande. Il racconto parte qualche giorno fa, quando emerge l'amore di un bambino - residente in provincia di Lodi - per la Fiorentina. Incondizionato. Puro e semplice. A Tommy poco importa se Kean e compagni sono ultimi in classifica e all'epoca non avevano ancora vinto una partita in campionato. Si diverte a fare il portiere. Il suo punto di riferimento è De Gea, il suo idolo assoluto Dodo. Passione sfrenata per la Fiorentina trasmessa dalla mamma Vania, tanto che Tommy va a scuola ogni giorno vestito con tuta e maglietta della sua squadra del cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
