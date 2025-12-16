Mercato Juventus nuovo duello in vista di gennaio con l’Inter di Marotta | l’obiettivo per la fascia destra è comune ai due top club! Il nome

Il mercato di gennaio si prepara a infiammarsi tra Juventus e Inter, entrambe interessate allo stesso obiettivo per la fascia destra. Con incontri e sfide tra scout e dirigenti, i due club si contendono un giovane talento del Verona, in un duello che promette grandi sviluppi nelle prossime settimane.

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, nuovo duello in vista di gennaio con l'Inter di Marotta: l'obiettivo per la fascia destra è comune ai due top club! Il nome Mercato Juventus, scintille con l'Inter per l'esterno del Verona: Comolli sfida i nerazzurri inviando gli scout al Bentegodi per anticipare Marotta. Il mercato Juve non dorme mai, specialmente quando c'è l'opportunità di intralciare i piani degli storici rivali. La sfida infinita tra bianconeri e nerazzurri si sta spostando pericolosamente dai confini del rettangolo di gioco a quelli, decisamente più scivolosi, delle trattative. L'oggetto del contendere che rischia di scatenare un vero e proprio incidente diplomatico tra Torino e Milano risponde al nome di Rafik Belghali. L'esterno destro, rivelazione dell'Hellas Verona, è diventato improvvisamente il trofeo più ambito per puntellare le fasce, trasformando una semplice operazione di scouting in un Derby d'Italia ad alta tensione.

