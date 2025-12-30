Pos e scontrini dal 2026 si cambia | devono essere collegati le novità

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore l’obbligo di collegare POS e registratori telematici. La novità, prevista dalla normativa italiana, richiederà l’adozione di sistemi integrati per semplificare la gestione delle transazioni e migliorare la tracciabilità fiscale. La piena attuazione sarà effettiva da marzo 2026, offrendo alle imprese un periodo di adeguamento per conformarsi alle nuove disposizioni.

POS e registratori telematici collegati dal 2026. L'obbligo entra in vigore dal 1° gennaio del nuovo anno ma sarà concreto a partire da marzo. L'obiettivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto la novità, è quello di potenziare i controlli sul flusso dei dati degli scontrini e dei pagamenti elettronici.

Pos e scontrini fiscali, da gennaio scatta l’obbligo di collegamento per i commercianti: cosa cambia - La misura prevista nella scorsa legge di bilancio per combattere evasione e irregolarità: gli incassi con i dispositivi elettronici verranno trasmessi in ... repubblica.it

Fisco, cosa cambia dal 2026: cassa e Pos collegati, controlli rapidi e nuove procedure di recupero - Dal 2026 cambiano i controlli del Fisco con l'obbligo di collegamento tra Pos e scontrini dei registratori di cassa, liquidazione IVA e pignoramenti più rapidi. msn.com

LOTTA ALL'EVASIONE Pos e scontrini: cosa cambia da gennaio 2026 Pos e registratore di cassa saranno collegati, rendendo difficile la vita ai "furbetti" degli scontrini Pos e scontrini: cosa cambia da gennaio 2026 29/12/2025 alle 11:17 di Tomaso Garella Dal - facebook.com facebook

