Il Pordenone Fc ritrova la vittoria | battuto il Chiarbola per 3-1

Pordenonetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pordenone Fc ritrova finalmente il successo superando 3-1 in casa il Chiarbola. La squadra neroverde si conferma in crescita grazie agli 8 punti nelle ultime 4 giornate. Con questa vittoria al Bottecchia si porta a 22 punti nella classifica del campionato di Eccellenza, a undici lunghezze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

