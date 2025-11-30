Il Pordenone Fc ritrova la vittoria | battuto il Chiarbola per 3-1
Il Pordenone Fc ritrova finalmente il successo superando 3-1 in casa il Chiarbola. La squadra neroverde si conferma in crescita grazie agli 8 punti nelle ultime 4 giornate. Con questa vittoria al Bottecchia si porta a 22 punti nella classifica del campionato di Eccellenza, a undici lunghezze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
