Ponti su Fermulla e Montemagno C’è il progetto e il piano dei lavori

Il Comune ha annunciato i lavori per due ponti danneggiati dall’alluvione del 2023, con un investimento complessivo superiore a un milione di euro. Si tratta di interventi urgenti per riparare le strutture di Fermulla e Montemagno, che presentano crepe e degrado evidenti. Il progetto prevede il rafforzamento delle fondazioni e la sostituzione delle parti più compromesse. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, per garantire maggiore sicurezza alle strade locali.

© Lanazione.it - Ponti su Fermulla e Montemagno. C’è il progetto e il piano dei lavori

Due interventi, da oltre un milione di euro complessivi, che si pongono l’obiettivo di rinnovare due piccoli ponti seriamente danneggiati dall’alluvione del 2023. Questo è quanto previsto dai rispettivi documenti di indirizzo alla progettazione, approvati dal Comune pochi giorni fa. L’opera economicamente più onerosa (714mila euro) riguarda il rifacimento del ponte sulla Fermulla in via del Pollaiolo: l’iniziativa dovrà prevedere la sistemazione in via definitiva del tratto stradale, del ponticello e dell’argine del torrente Fermulla. C’è già un cronoprogramma di massima: si punta ad arrivare alla redazione del progetto entro il prossimo 20 agosto, per poi procedere all’affidamento dei lavori entro l’inizio del prossimo anno (ultimando l’opera prima del 31 dicembre del 2027).🔗 Leggi su Lanazione.it Infrastrutture, il punto della Provincia sui lavori: la Bidentina è il cuore del piano sicurezza pontiLa Provincia di Forlì-Cesena ha fatto il punto sui lavori di sicurezza delle infrastrutture. Aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici: fari puntati su Galleria del Risorgimento e MoleLa Giunta di Ancona ha approvato oggi l’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici, con particolare attenzione alla Galleria del Risorgimento e alla Mole. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ponti su Fermulla e Montemagno. C’è il progetto e il piano dei lavori. Ponti esistenti, nuove istruzioni operative per sicurezza e monitoraggio19/11/2025 - E' stato approvato il testo di aggiornamento delle Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ... edilportale.com Pasqua e Ponti di primavera sono l’occasione perfetta per una fuga europea Scegli tra il fascino romantico di Parigi, le atmosfere colorate e oceaniche di Lisbona o la magia senza tempo di Istanbul, sospesa tra Oriente e Occidente. Formula volo + hotel, ma - facebook.com facebook