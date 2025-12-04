A Portogruaro si accende la magia delle feste | un mese di eventi con Babbo Natale e gli elfi
A Portogruaro si accende la magia con “Il porto. di Natale", la rassegna in programma dal 5 dicembre al 7 gennaio. Oltre un centinaio di appuntamenti in un mese, tra musica, spettacoli, laboratori e tanto intrattenimento per tutti. Il programmaSi parte venerdì 5 dicembre con l’inaugurazione del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Natale a Portogruaro dura un mese: dal 5 dicembre al 7 gennaio la città si accende con la magia de “Il Porto... di Natale” Leggi: https://shorturl.at/G9FTX #portogruaro #villaggiodinatale #babbonatale #intrattenimento #visystem #portogruaronet #pnet - facebook.com Vai su Facebook
Si accende la magia delle feste. Pista su ghiaccio e Capodanno - Anche nel 2025 la città di Masaccio si prepara a ... Si legge su msn.com
Nel cuore di Firenze si accende la magia delle feste - 5/11 - Firenze durante le festività acquista un fascino particolare, tra giochi di luce nelle vie e le vetrine scintillanti delle boutique di lusso. Segnala ilfattoquotidiano.it
Leolandia si accende di magia: luci e atmosfere natalizie per una festa incantata - Foto - Tra giostre, spettacoli a tema e personaggi dei cartoni animati, da quest’anno si pattina su ghiaccio in una cornice medievale, sotto lo ... Come scrive ecodibergamo.it