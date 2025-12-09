Uomini e Donne l' opinione sulla puntata di oggi | Flavio pieno raso delle corteggiatrici e ha ragione!

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 9 dicembre 2025 su Canale 5, Flavio Ubirti sbotta stanco delle sue corteggiatrici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione!

Uomini e Donne 2025-2026, il dating show torna su Canale 5: quando inizia, news tronisti e anticipazioni

Uomini e Donne, la presentazione del tronista Flavio Ubirti: “vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo” | Video Witty Tv

Uomini e Donne, la presentazione della nuova tronista Cristiana Anania: “pronta a vivere quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare” | Video Witty Tv

" Carissimi uomini e donne del Corpo dei Vigili del fuoco e della Marina Militare, in occasione della festività di Santa Barbara, Vostra Patrona desidero rivolgere i miei più sentiti auguri e il più profondo ringraziamento alle donne e agli uomini che quotidianame - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! - Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 9 dicembre 2025 su Canale 5, Flavio Ubirti sbotta stanco delle sue corteggiatrici. Lo riporta comingsoon.it