Leonardo Apache La Russa condivide un momento di grande vulnerabilità, confessando di aver affrontato un periodo difficile caratterizzato da depressione e pensieri oscuri. Una testimonianza di coraggio che mette in luce l’importanza di parlare delle proprie fragilità e di cercare aiuto, anche in momenti di apparente forza o successo. La sua sincerità invita a riflettere sulla necessità di sostenersi a vicenda e di combattere lo stigma attorno alle malattie mentali.

© Ilgiorno.it - Leonardo Apache La Russa: “Ho sofferto di depressione e ho pensato al suicidio”

Milano, 17 dicembre 2025 – “Nonostante abbia cercato di nasconderlo, in questi due anni ho sofferto di depressione, arrivando anche a pensare al suicidio”. Leonardo Apache La Russa affida ai social i pensieri e le emozioni provate dopo che la Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro fatta dal figlio di Ignazio La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, oltre che per violenza sessuale, accusa quest'ultima però già archiviata. La stessa giudice ha dichiarato estinto il reato a carico del figlio del presidente del Senato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Caso La Russa jr, Leonardo Apache: “Io etichettato senza prove, ho pensato al suicidio”

Leggi anche: Leonardo Apache La Russa si difende dall’accusa di violenza sessuale: cos’è successo oggi in aula

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Leonardo Apache La Russa: "Ho sofferto di depressione e ho pensato al suicidio" - Milano, 17 dicembre 2025 – “Nonostante abbia cercato di nasconderlo, in questi due anni ho sofferto di depressione, arrivando anche a pensare al suicidio”. msn.com