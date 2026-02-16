Dal futuro del Porto Rossi al corso Martiri la mappa dei grandi progetti in corso d' opera a Catania

I responsabili del porto Rossi di Catania hanno annunciato che faranno di tutto per ricostruire la struttura, colpita duramente dal Ciclone Harry. Il danno ha reso il porto inagibile e ha lasciato senza accesso molte barche e attività commerciali della zona. La devastazione si è verificata pochi giorni fa, quando le forti mareggiate hanno rotto le banchine e portato via alcune attrezzature. Nel frattempo, a Catania proseguono anche i lavori per il corso Martiri, uno dei grandi progetti ancora in fase di realizzazione. La mappa degli interventi pubblici si arricchisce di nuovi cantieri, mentre

"Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per ricostruire il porto turistico Rossi.". Lo hanno dichiarato di recente alla stampa i responsabili dell'insenatura turistica letteralmente devastata dalla furia del Ciclone Harry. Il nodo è, però, cosa decideranno i vari enti che devono dare le autorizzazioni per procedere al ripristino dell'area, dalla Capitaneria di Porto al Demanio, dalla Forestale al Genio Civile. Senza dimenticare il passaggio all'Ufficio urbanistica della città. Insomma un dedalo di pastoie burocratiche fondamentali, visto e considerato che l'insenatura è in parte il frutto di un'ansa che negli anni Sessanta venne formata da una discarica abusiva di materiale edile.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 5 gennaio A partire da lunedì 5 gennaio, sono in corso numerosi lavori stradali a Bologna. Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 19 gennaio A partire da lunedì 19 gennaio, Bologna sarà interessata da diversi interventi di manutenzione, installazione di nuove linee elettriche, lavori sulla segnaletica e cantieri del tram. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal futuro del Porto Rossi al corso Martiri, la mappa dei grandi progetti (in corso d'opera) a Catania; Porto di Alghero, vertice per il rilancio - L'Unione Sarda.it; IIS Palma e Maresud srl: il futuro degli studenti navali passa dal porto di Corigliano Rossano; Acquisizioni a terra e nuove navi in mare nel prossimo futuro di Grendi. Futuro del porto di Trieste? Con i mercati orientali il Mediterraneo rischia di essere annullato, Fedriga sulla flessione dei numeri: Serve la tratta India-EuropaTRIESTE. L'evento organizzato dalla Lega nella serata di ieri 9 febbraio a Trieste ha visto la partecipazione del leader del carroccio nonché ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvi ... ildolomiti.it Il futuro del porto di Siracusa tra la Stazione marittima, la promozione per le navi da crociera e l’ipotesi dei traghetti per MaltaIl collegamento con Malta resta un tema ciclico. Il vero nodo è logistico e urbano: capire dove far arrivare i traghetti e con quali regole di accesso e gestione ... siracusanews.it Ma che bella questa testatina dell'illustratore Giovanni Rossi con porta soprana , La lanterna grue e velieri nel Porto e a destra una nave da guerra. Purtroppo nel 1919 ci si armava già in previsione della prossima guerra. Interessante e non comune rivista. L'u facebook