Polizia Laura Visconti nuova portavoce del questore di Genova

Laura Visconti, commissario della Polizia di Stato, ha assunto il ruolo di portavoce del questore di Genova, sostituendo Ambra Formicola. La nomina arriva dopo un periodo di riorganizzazione all’interno della questura, che ha coinvolto diversi cambiamenti di ruolo. Visconti ha già iniziato a lavorare con il nuovo incarico, preparando comunicati e incontri con i media. La sua prima dichiarazione pubblica riguarda l’importanza di rafforzare la collaborazione con la stampa locale.

La dottoressa Visconti, originaria di Lucca, si è laureata in giurisprudenza all'Università di Pisa nel 2021. Nel 2022 ha ottenuto un Master di II livello in diritto amministrativo presso la Luiss Guido Carli ed è entrata nell'amministrazione della pubblica sicurezza nel 2024. "Le competenze acquisite le consentiranno di svolgere al meglio il nuovo importante incarico di responsabile della comunicazione ufficiale, delle relazioni esterne e dell'Urp. Al neo portavoce gli auguri di buon lavoro dal questore, funzionari e personale", si legge in una nota della questura.