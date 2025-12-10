Polizia Maria Antonietta Scarinci nuovo Vicario del Questore
Maria Antonietta Scarinci è stata ufficialmente insediata come nuovo Vicario del Questore di Pordenone. Primo Dirigente della Polizia di Stato, assume questo importante incarico, rafforzando il ruolo delle forze dell'ordine nella città e contribuendo alla sicurezza e all'ordine pubblico locale.
Si è insediata Maria Antonietta Scarinci, Primo Dirigente della Polizia di Stato, nel ruolo di Vicario del Questore di Pordenone. L'incarico affida alla dirigente la collaborazione diretta con il Questore nella gestione operativa della provincia.La dottoressa Scarinci ha alle spalle un percorso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Sciopero Pro Pal: corteo a Firenze. Con Giani. Sap: “A Santa Maria Novella violenza organizzata contro la polizia”
Forte tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni
Corteo per Gaza a Roma, scontri tra manifestanti e polizia davanti la Basilica di Santa Maria Maggiore
L’inchiesta sulle violenze del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere fa un altro passo avanti, e non da poco. Il GIP del Tribunale ha disposto l’archiviazione per 18 agenti di Polizia Penitenziaria, tra cui Benito Pacca, il poliziotto penitenziario ch - facebook.com Vai su Facebook
