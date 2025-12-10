Polizia Maria Antonietta Scarinci nuovo Vicario del Questore

Maria Antonietta Scarinci è stata ufficialmente insediata come nuovo Vicario del Questore di Pordenone. Primo Dirigente della Polizia di Stato, assume questo importante incarico, rafforzando il ruolo delle forze dell'ordine nella città e contribuendo alla sicurezza e all'ordine pubblico locale.

Si è insediata Maria Antonietta Scarinci, Primo Dirigente della Polizia di Stato, nel ruolo di Vicario del Questore di Pordenone. L'incarico affida alla dirigente la collaborazione diretta con il Questore nella gestione operativa della provincia.La dottoressa Scarinci ha alle spalle un percorso.

