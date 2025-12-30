Polizia fissata la data d' insediamento del nuovo questore

È stata annunciata la data di insediamento del nuovo questore di Pordenone. Dal 7 gennaio, Graziella Colasanto, attuale dirigente del Compartimento di polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, assumerà l’incarico, sostituendo Giuseppe Solimene, che si congeda l’1 gennaio per raggiunti limiti di età.

