Politici e sudditi sul piede di guerra | Andrea mai Re Il piano del governo per cacciarlo dalla linea di successione

Il caso Epstein ha scatenato proteste tra politici e cittadini, che chiedono di escludere Andrea dalla linea di successione reale. Le polemiche sono cresciute dopo che emergenze recenti hanno collegato il principe a circostanze scomode, alimentando un acceso dibattito pubblico. Le richieste di rimozione si moltiplicano sui social e tra i membri dell'opposizione, determinati a spingere per una decisione definitiva. La pressione sulla monarchia britannica continua a intensificarsi in modo evidente.

Caso Epstein, lo scandalo è esploso in tutto il suo fulgore, e le deflagrazioni che stanno facendo tremare Buckingham Palace non accennano a smorzarsi, anzi. Governo e opinione pubblica britannici invocano a viva voce l'esclusione di Andrea dalla successione. E intanto, dopo l'arresto e le 12 ore in custodia di venerdì, anche stamani, secondo la rete britannica Bbc, diverse auto civetta della Polizia sono state viste entrare nel Royal Lodge, residenza in cui l'ex Duca di York ha abitato per anni. E stando all'emittente d'oltremanica, la perquisizione potrebbe andare avanti fino a lunedì. Royal Lodge al setaccio e conferme da governo e sudditi: Londra non vuole che Andrea sia re.

Caso Epstein: il governo britannico vuole l'ex principe Andrea fuori dalla linea di successione realeIl governo britannico ha deciso di agire dopo le accuse contro l’ex principe Andrea, coinvolto in uno scandalo che ha fatto scalpore.

Il governo Starmer valuta una legge per escludere l’ex principe Andrea dalla linea di successione. L’82% degli inglesi: “È indegno”Il governo di Starmer sta considerando una proposta di legge per allontanare l’ex principe Andrea dalla linea di successione.

