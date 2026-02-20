Il governo Starmer valuta una legge per escludere l’ex principe Andrea dalla linea di successione L’82% degli inglesi | È indegno

Il governo di Starmer sta considerando una proposta di legge per allontanare l’ex principe Andrea dalla linea di successione. La decisione arriva dopo le recenti polemiche riguardo ai suoi legami e all’immagine pubblica. Secondo un sondaggio, l’82% degli inglesi ritiene che sia inappropriato che continui a essere presente nella lista dei pretendenti al trono. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra politici e cittadini. La nuova normativa potrebbe entrare in vigore entro i prossimi mesi.

L'ex principe Andrea, fratello di re Carlo e terzogenito prediletto della regina Elisabetta, potrebbe presto essere escluso dalla linea di successione al trono britannico. Un'eventualità che sta suscitando grande preoccupazione nel Regno Unito, alimentata dagli ultimi sviluppi legati alla sua implicazione nel caso Epstein. La sua immagine, segnata dall'umiliazione di un arresto e di un periodo di fermo in cella nel giorno del suo 66esimo compleanno, ha sollevato interrogativi sulla stabilità della monarchia. Il governo di Keir Starmer sta valutando l'introduzione di una legge specifica, mai vista prima, per rimuovere Andrea dalla successione al trono.