Maielletta sopralluogo di Marsilio e D’Amario sugli impianti sciistici

Da chietitoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Regione Marco Marsilio e il sottosegretario Daniele D’Amario sono arrivati questa mattina a Maielletta per un sopralluogo sugli impianti sciistici. Hanno visitato le strutture, verificando lo stato di manutenzione e le possibilità di miglioramento. Con loro c’erano anche il direttore generale Vincenzo Rivera e alcuni tecnici regionali. La visita si è concentrata sulle condizioni delle piste e sulle opere di sicurezza in corso di realizzazione. La Regione intende valutare i prossimi interventi.

La visita si è svolta in una cornice suggestiva, resa ancora più significativa da un’abbondante nevicata che ha imbiancato la montagna, offrendo condizioni ideali per l’ispezione agli impianti sciistici. Presenti anche i sindaci di Pretoro e Roccamorice. Il presidente Marsilio ha ribadito l’impegno della Regione nel potenziamento e nel miglioramento delle infrastrutture dedicate agli sport invernali. «Stiamo facendo del nostro meglio per sviluppare questo progetto – ha dichiarato – abbiamo lavorato insieme ai sindaci per analizzare le carte, visitare i luoghi e pianificare lo sviluppo della montagna, mettendo finalmente i tasselli al posto giusto».🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Massa-Carrara: maltempo intermittente e temperature in calo, attenzione a turismo e impianti sciistici.

Leggi anche: Campo Staffi nel limbo, nessuna offerta per la gestione degli impianti sciistici

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Maielletta, sopralluogo di Marsilio e D’Amario sugli impianti sciisticiLa visita si è svolta in una cornice suggestiva, resa ancora più significativa da un’abbondante nevicata che ha imbiancato la montagna, offrendo condizioni ideali per l’ispezione agli impianti sciisti ... chietitoday.it