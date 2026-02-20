Maielletta sopralluogo di Marsilio e D’Amario sugli impianti sciistici

Il presidente della Regione Marco Marsilio e il sottosegretario Daniele D’Amario sono arrivati questa mattina a Maielletta per un sopralluogo sugli impianti sciistici. Hanno visitato le strutture, verificando lo stato di manutenzione e le possibilità di miglioramento. Con loro c’erano anche il direttore generale Vincenzo Rivera e alcuni tecnici regionali. La visita si è concentrata sulle condizioni delle piste e sulle opere di sicurezza in corso di realizzazione. La Regione intende valutare i prossimi interventi.

La visita si è svolta in una cornice suggestiva, resa ancora più significativa da un'abbondante nevicata che ha imbiancato la montagna, offrendo condizioni ideali per l'ispezione agli impianti sciistici. Presenti anche i sindaci di Pretoro e Roccamorice. Il presidente Marsilio ha ribadito l'impegno della Regione nel potenziamento e nel miglioramento delle infrastrutture dedicate agli sport invernali. «Stiamo facendo del nostro meglio per sviluppare questo progetto – ha dichiarato – abbiamo lavorato insieme ai sindaci per analizzare le carte, visitare i luoghi e pianificare lo sviluppo della montagna, mettendo finalmente i tasselli al posto giusto».