Collestatte ex Palazzo Comunale | Lavori fermi da otto mesi Le risorse ci sono da anni

Il cantiere dell'ex Palazzo Comunale di Collestatte è inattivo da otto mesi, nonostante le risorse siano disponibili da anni. La situazione ha portato alla crescita spontanea di piante tra i calcinacci accumulati nell’area di lavoro, evidenziando una lunga attesa e una problematica che coinvolge la storica sede della 6^ Circoscrizione Valnerina.

© Ternitoday.it - Collestatte, ex Palazzo Comunale: "Lavori fermi da otto mesi. Le risorse ci sono da anni" "Il cantiere del Palazzo dell'ex comune di Collestatte è fermo da otto mesi. Ormai delle piccole piantine sono nate sopra i calcinacci depositati nell'area di cantiere davanti all'ingresso della storica sede che fu anche della 6^ Circoscrizione Valnerina. Un quadro che fa male ai cittadini di.

