Nuovo look della pista d’atletica Finalmente al via i lavori di restyling

Sono iniziati i lavori di restyling della pista d’atletica di Spoleto, un intervento atteso da tempo. Dopo diversi tentativi, l’impianto di piazza d’Armi viene finalmente riqualificato, garantendo nuove opportunità per gli atleti e gli appassionati di sport. L’intervento mira a migliorare le strutture e a valorizzare uno degli spazi sportivi della città.

Dopo diversi tentativi Spoleto finalmente riavrà una pista d’atletica. Sono iniziati ieri mattina i lavori di riqualificazione dell’ impianto sportivo di piazza d’Armi. L’assessore allo sport Federico Cesaretti e il consigliere regionale Stefano Lisci hanno visitato l’area di cantiere in occasione dell’avvio dell’intervento, insieme al direttore dei lavori, architetto Roberto Buccione. La riqualificazione, finanziata per il 50 per cento dal fondo “Sport e Periferie 2023“ e per il restante 50 per cento dal Comune di Spoleto attraverso l’accensione di un mutuo, avrà un costo complessivo di circa 1,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo look della pista d’atletica. Finalmente al via i lavori di restyling

Nuovo look della pista d’atletica. Finalmente al via i lavori di restyling - Sono iniziati ieri mattina i lavori di riqualificazione dell’ impianto sportivo di piazza d’Armi. Scrive lanazione.it

Nuovo look Tante idee per i vostri regali di Natale Vi aspetto ? #newcollection #negozioabbigliamentodonna #moda #fashion #nuovacollezione #outfit #style #madeinitaly #moda #shopping #shoppingonline #model #lookoftheday #fallwintercollectio - facebook.com Vai su Facebook