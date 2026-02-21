’Plurale singolare’ Insieme

Una mostra collettiva ha attirato l’attenzione dei visitatori, portando in scena diverse prospettive artistiche. La scelta di esporre opere di artisti con stili differenti ha creato un confronto diretto tra le tecniche e i temi trattati. Il pubblico si sofferma davanti a dipinti e sculture, cercando di cogliere i legami tra le opere. La rassegna si svolge in una vecchia galleria nel centro della città.

Una mostra collettiva, in cui lo sguardo cerca un filo capace di tenere insieme differenze e affinità. È su questo equilibrio sottile tra identità e dialogo che si fonda ‘ Plurale, singolare ’, la nuova esposizione inaugurata dal Circolo culturale Fantoni, negli spazi di Galleria Adamello 31, che riparte in questi giorni, con nuovo slancio, la sua programmazione del nuovo anno. La rassegna, curata da Giovanna Riu, riunisce tre artisti spezzini contemporanei – Pietro Bellani, Andrea Brandi e Francesco Martera – in un confronto serrato tra linguaggi e percorsi individuali. L’inaugurazione è in programma oggi, alle 17.🔗 Leggi su Lanazione.it

"Singolare Plurale", in galleria Wundergrafik la collettiva che indaga i confini dell'individualitàVenerdì 13 febbraio, alla galleria Wundergrafik di Forlì, apre la mostra “Singolare Plurale”.

