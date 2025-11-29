Plural Matters | La storia al plurale
Inaugurano il 2 dicembre 2025 alle ore 18:00 le nuove installazioni permanenti di collettivo damp, Renato Grieco e Carmela De Falco, presso il Complesso monumentale Purgatorio ad Arco di Napoli. Il progetto, a cura di Nicola Ciancio per Ex-Voto, è articolato in tre azioni: la mostra site specific. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nel suo intervento per Plural matters | la storia al plurale, Carmela De Falco lavora sul rapporto fragile e complesso tra comunicazione, storia e interpretazione. Al centro dell’opera ci sono alcuni strumenti della trasmissione del sapere — giornali e un’antenna - facebook.com Vai su Facebook
