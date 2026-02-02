Singolare Plurale in galleria Wundergrafik la collettiva che indaga i confini dell' individualità

Venerdì 13 febbraio, alla galleria Wundergrafik di Forlì, apre la mostra “Singolare Plurale”. L’esposizione presenta opere di vari artisti che esplorano il confine tra l’individualità e la pluralità. La mostra si inserisce nel panorama dell’arte contemporanea e invita i visitatori a riflettere sui rapporti tra singolo e collettività.

Il progetto espositivo mette a confronto sette artisti che, attraverso linguaggi plurimi e diversi approcci, intendono innescare un dialogo tra le loro opere, l'architettura dello spazio, nonché la realtà stessa. Ciascuno con le proprie singolarità, ma altresì con sensibilità e ascolto rivolti verso l'altro, attiverà una rete di connessioni e dinamiche. Il visitatore si troverà davanti un percorso concepito come un ciclo senza inizio e senza fine, affinché ognuno si senta libero di immaginarlo e di percorrerlo senza alcun vincolo o impostazione schematica. Lo stesso spazio non si limiterà a contenere semplicemente le opere esposte, ma fungerà da ambiente armonico e unificante, seguendo l'idea di un'abitazione che accoglie il singolo, la collettività e il mondo che si desidera sognare.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Wundergrafik Forlì

