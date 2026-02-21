PizzAut sbarca all' Istituto dei Tumori di Milano

PizzAut porta la sua pizza all’Istituto dei Tumori di Milano, in via Venezian 1. Nico Acampora e il suo team di pizzaioli hanno preparato le loro specialità, distribuite gratuitamente ai pazienti e al personale. Questa iniziativa mira a offrire un momento di conforto e allegria a chi affronta trattamenti difficili. La consegna si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, portando un sorriso tra le mura dell’ospedale.

La pizza più buona della galassia conosciuta arriva a Milano, in via Venezian. Lì, al civico 1, Nico Acampora e la sua “brigata” di pizzaioli speciali ha preparato e offerto quella pizza che è tanto apprezzata anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nessun nuovo locale, ma neppure il truck con il quale i ragazzi l’anno scorso hanno portato la pizza anche in Vaticano. Questa volta la sosta è stata in un posto molto speciale: l’Istituto dei Tumori, una delle eccellenze sanitarie lombarde a livello internazionale. Acampora è stato invitato dagli educatori e dagli infermieri del reparto di Pediatria oncologica.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sant’Anna, nuova guida alla Direzione Medica: arriva Valentina Villa dall’Istituto dei Tumori di MilanoValentina Villa ha iniziato oggi a lavorare come nuova direttrice della Direzione Medica dell’ospedale Sant’Anna, dopo aver vinto il concorso indetto da Asst Lariana.

“Ho preso un granchio”: i ragazzi del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano tornano a raccontarsi con Gerry Scotti e Max AngioniDal 15 dicembre, su La5, torna la seconda stagione di “Ho preso un granchio”, il programma condotto da Gerry Scotti e Max Angioni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.