PizzAut sbarca all' Istituto dei Tumori di Milano
PizzAut porta la sua pizza all’Istituto dei Tumori di Milano, in via Venezian 1. Nico Acampora e il suo team di pizzaioli hanno preparato le loro specialità, distribuite gratuitamente ai pazienti e al personale. Questa iniziativa mira a offrire un momento di conforto e allegria a chi affronta trattamenti difficili. La consegna si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza, portando un sorriso tra le mura dell’ospedale.
La pizza più buona della galassia conosciuta arriva a Milano, in via Venezian. Lì, al civico 1, Nico Acampora e la sua “brigata” di pizzaioli speciali ha preparato e offerto quella pizza che è tanto apprezzata anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nessun nuovo locale, ma neppure il truck con il quale i ragazzi l’anno scorso hanno portato la pizza anche in Vaticano. Questa volta la sosta è stata in un posto molto speciale: l’Istituto dei Tumori, una delle eccellenze sanitarie lombarde a livello internazionale. Acampora è stato invitato dagli educatori e dagli infermieri del reparto di Pediatria oncologica.🔗 Leggi su Monzatoday.it
