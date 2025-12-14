Ho preso un granchio | i ragazzi del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano tornano a raccontarsi con Gerry Scotti e Max Angioni

Dal 15 dicembre, su La5, torna la seconda stagione di “Ho preso un granchio”, il programma condotto da Gerry Scotti e Max Angioni. I ragazzi del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano si raccontano attraverso otto nuovi episodi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.30, offrendo un'occasione di condivisione e sensibilizzazione.

Torna la seconda stagione di “Ho preso un granchio” su La5, il 15 dicembre, alle ore 14.30 con 8 nuovi episodi, in onda da lunedì a venerdì. La serie è stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale come importante terapia di supporto per i giovani pazienti oncologici e come significativo passo per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione degli adolescenti e giovani adulti affetti da cancro. Così i ragazzi del Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano tornano a raccontarsi. La serie è ideata, scritta, diretta e interpretata dai ragazzi del progetto con la supervisione di un team di professionisti guidati dall’autore Cristiano Nardò e dal regista Tobia Passigato e il sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia ETS. Ilfattoquotidiano.it

