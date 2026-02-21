Pizzaioli ora la qualifica | Una legge per tutelarli

Una nuova legge riconosce ufficialmente la qualifica dei pizzaioli, rispondendo alle richieste di molti artigiani. La decisione nasce dalla necessità di tutelare questa professione, che rappresenta un patrimonio culturale e una tradizione radicata nel territorio. Ora i pizzaioli potranno beneficiare di norme più chiare e di una maggiore tutela legale. La legge mira a valorizzare il lavoro di chi trasforma semplici ingredienti in un’arte riconosciuta a livello internazionale.

L’ Unesco identifica l’arte del ‘ pizzaiuolo ’ napoletano, come quintessenza di una cultura divenuta marchio di italianità nel mondo. Dunque Patrimonio Immateriale dell’Umanità degno di tutela. Non esiste, però, il riconoscimento della qualifica e neppure l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti. In tale direzione vi è un Disegno di Legge d’iniziativa del senatore Bartolomeo Amidei (Fdl) che aspetta di essere approvato. Tra gli autori dello studio c’è Evandro Taddei, titolare della storica Pizzeria ‘La Ruota’ di Martinsicuro, che ultimamente è stato ricevuto più volte in Senato in fase di approvazione da parte delle commissioni competenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

