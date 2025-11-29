Era stato annunciato come uno sciopero che avrebbe fermato il paese con lo slogan «blocchiamo tutto», si è rivelata una modesta mobilitazione promossa da ambienti radicali dei sindacati e dai mondi pro Pal. Non è bastata la chiamata alle armi dei vip scesi in piazza da Greta Thunberg a Francesca Albanese passando per Gianis Varoufakis che nei giorni scorsi hanno pubblicato video appelli a sostegno dello sciopero, l’attesa partecipazione non c’è stata. Prendendo i dati diffusi dal dipartimento della Presidenza del Consiglio che monitora l’adesione agli scioperi, tra gli aderenti all’Unione Sindacale di Base (USB) emerge come, a fronte di un personale rilevato di 203. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La serrata è un flop. Ora Salvini studia una legge per evitare la paralisi dei trasporti