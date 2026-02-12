A Fregene, a Fiumicino, il branco di lupi ha portato paura tra i residenti. La pineta è stata chiusa, ma molti chiedono ora di proteggerli, nonostante le preoccupazioni. I cittadini si sono riuniti, chiedendo che si trovi un modo per convivere con gli animali senza rischi.

Paura e solidarietà si intrecciano a Fiumicino, dove i residenti hanno espresso la loro richiesta affinché il branco di lupi avvistato nei giorni scorsi venga tutelato. Un gruppo di sei esemplari è stato notato da un passante nel tardo pomeriggio del 6 febbraio scorso, all’interno della pineta di Fregene, situata a Fiumicino, in provincia di Roma, non lontano dal centro abitato. Dopo l’avvistamento, il cittadino ha prontamente effettuato una segnalazione alla stazione locale dei carabinieri, i quali, seguendo la procedura standard, hanno informato il Comune di Fiumicino affinché potesse effettuare le opportune verifiche e valutazioni per garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fiumicino: branco lupi a Fregene, chiusa la pineta, i residenti “ora tutelarli”

Approfondimenti su Fiumicino Fregene

Questa mattina a Fregene è stato avvistato un branco di lupi all’interno della Pineta Monumentale.

La Pineta Monumentale di Fregene è stata chiusa al pubblico da oggi, 12 febbraio, e resterà chiusa fino a nuovo ordine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fiumicino Fregene

Argomenti discussi: Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale.

Fiumicino, avvistato un branco di sei lupi: la pineta monumentale di Fregene chiusa per precauzioneUn branco di sei lupi è stato visto aggirarsi nell'area della Pineta monumentale di Fregene. In seguito all'avvistamento, è stata chiusa al pubblico l'intera area a partire dal 12 febbraio e fino al ... roma.corriere.it

Sei lupi avvistati nella pineta di Fregene: area off-limitsStop agli ingressi a partire da oggi fino a quando la situazione non tornerà sicura, a tutela dei cittadini e della fauna protetta ... rainews.it