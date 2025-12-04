Trofeo nazionale di pizza il pizzaiolo reggino Mallamaci conquista la giuria e sale sul podio

Soddisfazione alle stelle e prestigiosi riconoscimenti per Giovanni Mallamaci della pizzeria Lido Acqua Azzurra 3.0 di Lazzaro che, con creazioni innovative e della tradizione, è salito sul podio della seconda edizione del Trofeo nazionale di pizza a Reggio Calabria, città dei Bronzi.

