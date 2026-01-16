Pizza napoletana numeri e segreti di un piatto da 15 miliardi di euro

La pizza napoletana rappresenta un pilastro della tradizione culinaria italiana, con un mercato che muove circa 15 miliardi di euro ogni anno. Con oltre 50.000 esercizi e 8 milioni di pezzi prodotti quotidianamente, è un settore che coinvolge più di 300.000 professionisti. In questo contesto si celano anche alcuni segreti e numeri chiave che spiegano il successo di un piatto amato in tutto il mondo.

Un settore da 15 miliardi di euro all'anno, che impiega oltre 300mila persone in 50mila esercizi commerciali, per 8 milioni di pezzi sfornati ogni giorno: sono i numeri della pizza in Italia. Alla vigilia della giornata mondiale dedicata all'alimento più famoso al mondo, la sala convegni del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma ha ospitato la presentazione dell'Osservatorio socio-economico della pizza napoletana. "La pizza napoletana è un gesto quotidiano che è diventato memoria condivisa e identità culturale di un popolo", spiega alla platea di studenti degli istituti alberghieri Salvatore Capasso, direttore Cnr-Dsu.

Economico della Pizza Napoletana nel mondo (OSPEN), che verrà presentato per la prima volta a Roma

Quanto costa mangiare la pizza in media a Napoli rispetto al resto d'Italia: nonostante i rincari continua ad essere un prodotto popolare - La Pizza Napoletana Margherita, nonostante i rincari, continua ad essere un prodotto popolare sebbene con differenze territoriali (€7,66 al Nord rispetto a €6,74 a Napoli, €7,46 al Centro e €6,72 al S

