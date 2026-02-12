No alla cultura dell' odio | Parma condanni l' iniziativa sulla remigrazione del 14 febbraio

Sabato 14 febbraio, a Parma, si svolgerà un’assemblea promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista. Diverse organizzazioni, tra cui Cgil, Pd, Movimento Cinque Stelle, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra e Anpi, si sono unite per condannare l’iniziativa che si terrà in città. La protesta si concentra sul messaggio di rifiuto alla cultura dell’odio, che molti considerano presente nell’evento. La città si prepara a rispondere con un messaggio forte contro qualsiasi forma di discriminazione.

L'appello di partiti e associazioni, dal Pd alla Cgil, dall'Anpi ad Alleanza Verdi Sinistra e Movimento Cinque Stelle: "Si tratta di un ritorno alle leggi razziali in contrasto con i valori della nostra Repubblica" Sabato 14 febbraio a Parma si terrà un'iniziativa del Comitato Remigrazione e Riconquista. L'appello di partiti ed associazioni, tra cui Cgil, Pd, Movimento Cinque Stelle, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra, Anpi. L'APPELLO - "Sabato 14 febbraio, la città di Parma, Medaglia d'Oro al Valore per la Resistenza, si troverà a fronteggiare un'iniziativa che promuove il cosiddetto concetto di "remigrazione".

