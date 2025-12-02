L' Fbi di Trump stroncata dai suoi agenti e analisti | Con Patel è una nave senza timone il suo vice è un pagliaccio

L'Fbi non sta vivendo un momento particolarmente facile da quando il direttore è Kash Patel: e quello che si legge in un rapporto di 115 pagine sui primi sei mesi di Patel. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - L'Fbi di Trump stroncata dai suoi agenti e analisti: «Con Patel è una nave senza timone, il suo vice è un pagliaccio»

