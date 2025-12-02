L’Fbi è una nave alla deriva Il dossier dei veterani federali che punta il dito sul capo Patel fedelissimo di Trump
Randy Bish, fumettista editoriale che nel 2012 ha vinto il Clarion Award per la migliore vignetta pubblicata sui media americani, parlando di Kash Patel, il capo dell’Fbi designato dal presidente Trump, sui social lo scorso giugno scrisse così: “Patel sembra sempre uno che usa il bidet per la prima volta”. Una battuta, certo, ma impietosa per uno che partendo da una carriera legale è diventato responsabile di una delle istituzioni a stelle e strisce divenute leggendarie a livello internazionale. In queste ore, su Patel casca un’altra tegola: il quotidiano New York Post pubblica un dossier – si tratta del National Alliance of Retired and Active Duty FBI Special Agents and Analysts basato su 24 fonti e sotto-fonti dell’FBI e una raccolta di annedoti – in cui funzionari federali veterani, sia in servizio che in pensione, descrivono la struttura come “tutta incasinata” e una “barca alla deriva”, con il direttore e il suo vice Dan Bongino preoccupati solo di arricchire il proprio curriculum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dopo una chiamata di soccorso di Alarm Phone, la nave Humanity 1 dell'organizzazione tedesca Sos Humanity ha tratto in salvo 70 migranti, tra cui donne, bambini e un neonato. I naufraghi si trovavano da oltre 24 ore su un'imbarcazione in legno alla deriva,
#24novembre 1271, #Venezia: si presenta alla Giustizia vecchia il capitolare dei Marangoni da nave, che lavorano sia in Arsenale che in proprio. Il nome deriva dall'uccello smergo (latino smergere, tuffare), dato che i falegnami così fanno per sistemare le car
Nave alla deriva nel Mar Ligure, recuperata da Guardia Costiera - Durante la scorsa notte, la Guardia Costiera di Savona ha coordinato le operazioni di assistenza e messa in sicurezza di una nave portarinfuse alla deriva, a causa di ...
Nave alla deriva al largo di Ponza: domato incendio, 30 a bordo. Arrivati i rimorchiatori per il rientro a Napoli - La nave passeggeri "Beniamino Carnevale" partita da Napoli e diretta a Cagliari è alla deriva dalla notte scorsa a seguito di un incendio divampato a bordo.