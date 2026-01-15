Ladri in azione nella notte a Chivasso | sfondata la vetrina di una focacceria ingenti i danni
Nella notte di giovedì 15 gennaio 2026, a Chivasso, ladri hanno rotto la vetrazione della Nuova Focacceria Genovese in via Arco, utilizzando un tombino. Dopo l’effrazione, sono entrati nel locale e si sono impossessati di circa 600 euro dal fondo cassa, lasciando ingenti danni alla vetrina. L’episodio è attualmente sotto indagine delle forze dell’ordine.
Nella notte di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, i ladri hanno sfondato con un tombino la vetrina della Nuova Focacceria Genovese di via Arco a Chivasso, sono entrati e sono scappati portando via il fondo cassa di circa 600 euro. Ben più gravi i danni all'esercizio. Il titolare ha dovuto tenerlo chiuso e ha comunicato che l'attività riprenderà a riparazione avvenuta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina, che hanno recuperato il tombino abbandonato lì davanti dai ladri e hanno accertato che è stato portato via nella vicinissima via San Marco. Dai malviventi, al momento, non c'è nessuna traccia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
