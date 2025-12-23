Saronno esplosione al Bancomat nella notte danni ingenti

Nella notte tra lunedì e martedì, a Saronno, si è verificata un’esplosione al Bancomat nella zona Retrostazione, causando ingenti danni. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto. Per ora, non si segnalano feriti, ma l’episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità dei sistemi di pagamento automatici.

Un forte boato ha squarciato il silenzio della zona Retrostazione a Saronno, nella notte tra lunedì e martedì. Alle 3:42, una banda di ignoti ha preso d'assalto lo sportello bancomat del Monte dei Paschi di Siena in via Lanino, utilizzando la tecnica della "marmotta" o saturazione di gas per far esplodere la cassa. Un boato .

Saronno, bancomat fatto esplodere nella notte in via Lanino - Colpo all’istituto Monte dei Paschi: auto in fuga contromano, indagini in corso su bottino ed eventuali responsabili ... laprovinciadivarese.it

Esplosione in banca nella notte a Saronno. Fatto saltare il bancomat, è caccia ai ladri - 42 di oggi hanno fatto svegliare di soprassalto i residenti della zona Retrostazione facendo scattare l'allarme al Monte Paschi di Siena di via Lanino. varesenoi.it

